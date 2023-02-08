В Зеленоградске завели дело на водителя, сбившего ребенка на переходе

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Житель Зеленоградска, сбивший ребенка на пешеходном переходе, стал фигурантом уголовного дела по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью».

30 октября 2022 года на улице Большой Окружной 28-летний водитель «Киа» проехал на запрещающий сигнал светофора и сбил 11-летнего мальчика. В результате ДТП школьник был госпитализирован с ушибами и переломом левой руки.

Расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.