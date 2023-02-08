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НовостиОбщество8 февраля 2023 7:34

В Калининграде приставы арестовали три автомобиля должников

Виктор Сергеев
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Фото: Служба судебных приставов

В Калининграде судебные приставы и сотрудники ГИБДД провели рейд по выявлению автомобилей должников.

В ходе рейда были вынесены три постановления об аресте легковых автомобилей на предварительную сумму более 800 тысяч рублей. Их владельцы имеют задолженности имущественного характера.

Машины передали на ответственное хранение должникам. При этом владельцы были предупреждены об уголовной ответственности за сокрытие или незаконную передачу арестованного имущества.

«Должники обязаны в течение десяти дней полностью погасить задолженность или обжаловать действия судебных приставов. По истечении этого срока начнется процедура оценки транспортных средств для их последующей передачи на реализацию», - напомнили в пресс-службе ведомства.