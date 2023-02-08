В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 8 февраля нет света и воды

. Фото: Виктор Сергеев

В Калининграде в среду, 8 февраля, в течение дня отключено электричество в домах на 29 улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18 часов света не будет по следующим адресам:

ул. Еловая аллея 54-82,63а

ул. Парт. Железяка 12,14,16-18

ул. Старш. Дадаева 56

пр-кт Победы 72а,70,72-78,101-127

ул. Харьковская 22-30,57-83

пер. Ремонтный 9

ул. Цирковая 1-19,2-22,1а,3а,5а,8а,9а,10а, 11а,11б,12а,12б,18а

ул. Менделеева 17,21,22-60,24а,27-43,29а, 29в,31а,33а,40а,46а

ул. Серж. Мишина 32

ул. В. Дубинина 6,6а,6б,8,8а,8б,13

ул. Радистов 9,11,12,15а,17а

ул. Белинского 61а

ул. Колесная 1а

ул. Артиллерийская 23-46,23а,25а,33а

ул. Подп. Емельянова 228,228а,242,242в к.1-2,259

ул. Акварельная 1-19,2-20,27-31,29а,29б,34-56,42а

пр-д Андреевский 1-й 17-39,20,26

пр-д Андреевский 2-й 1-11,11а

ул. Моховая 2-20,1-19

ул. Декоративная 1-19,2-20

ул. Багряная 1-19,2-14

ул. Бирюзовая 1-13,2-20

ул. Васильковая 1-19,2-18

ул. Вересковая 1-17,2-18

ул. Величавая 1-13,2-14

ул. Вербная 1-19,2-20

ул. Георгиевская 5-39,15а,17а,19а,21а

ул. Радужная 1,4-20,7-19,37,49

ул. Мозаичная 1-17,2-18

ул. Андреевская 3,40.

Холодное водоснабжение будет отключено с 10.00 до 15.00 на ул. Клиническая 19, ул. Горького 16-28, ул. Знойная 1-13; с 09.30 до 17.00 на ул. Ген. Соммера 27-37,27б,32-56,32а,32б,46а; с 12.00 до 13.00 ул. Танковая 15; с 09.00 до 16.00: ул. Благодатная 1,1а,7а,8,9,14,16,17,22, ул. Механическая 9,11, ул. Изумрудная 17а, ул. Славянская 1-15,1а,9а,15б,19,2,6,8,18,22.

До 17.00 запланировано отключение отопления и горячей воды по следующим адресам:

ул. Калужская 4-18,10а(д/с №52),26-38,29-39,39а

пер. Калужский 1-5,7(д/с №102),2-18,20(д/с №110)

ул. Мусорского 1-3,15-21

ул. Гайдара 3-55

пер. Желябова 9(кадетский корпус),25,27

ул. Желябова 1-7,6-8(инфек. больница)25а

ул. Нарвская 1-31,6-46,39-45,6а,8а,50а,52

пер. Нарвский 1-13,6а(лицей)

ул. Ген.-лейт. Озерова 1-13,2-16,16а,17б

ул. Уральская 2-18,3-15

ул. Памяти павших в Афганистане 1-31,2

пр-кт Советский 24-38,36б,38а.

ул. Елизаветинская 9,11

ул. Ю. Маточкина 4(гимназия №40),14,16

ул. В. Фермора 1(д/с №56),3,5,6а(д/с № 56), 8,10

ул. Ген. Челнокова 38-42,48-52,49

ул. Согласия 23а.