В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 8 февраля нет света и воды

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Фото: Виктор Сергеев
В Калининграде в среду, 8 февраля, в течение дня отключено электричество в домах на 29 улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
До 18 часов света не будет по следующим адресам:
ул. Еловая аллея 54-82,63а
ул. Парт. Железяка 12,14,16-18
ул. Старш. Дадаева 56
пр-кт Победы 72а,70,72-78,101-127
ул. Харьковская 22-30,57-83
пер. Ремонтный 9
ул. Цирковая 1-19,2-22,1а,3а,5а,8а,9а,10а, 11а,11б,12а,12б,18а
ул. Менделеева 17,21,22-60,24а,27-43,29а, 29в,31а,33а,40а,46а
ул. Серж. Мишина 32
ул. В. Дубинина 6,6а,6б,8,8а,8б,13
ул. Радистов 9,11,12,15а,17а
ул. Белинского 61а
ул. Колесная 1а
ул. Артиллерийская 23-46,23а,25а,33а
ул. Подп. Емельянова 228,228а,242,242в к.1-2,259
ул. Акварельная 1-19,2-20,27-31,29а,29б,34-56,42а
пр-д Андреевский 1-й 17-39,20,26
пр-д Андреевский 2-й 1-11,11а
ул. Моховая 2-20,1-19
ул. Декоративная 1-19,2-20
ул. Багряная 1-19,2-14
ул. Бирюзовая 1-13,2-20
ул. Васильковая 1-19,2-18
ул. Вересковая 1-17,2-18
ул. Величавая 1-13,2-14
ул. Вербная 1-19,2-20
ул. Георгиевская 5-39,15а,17а,19а,21а
ул. Радужная 1,4-20,7-19,37,49
ул. Мозаичная 1-17,2-18
ул. Андреевская 3,40.
Холодное водоснабжение будет отключено с 10.00 до 15.00 на ул. Клиническая 19, ул. Горького 16-28, ул. Знойная 1-13; с 09.30 до 17.00 на ул. Ген. Соммера 27-37,27б,32-56,32а,32б,46а; с 12.00 до 13.00 ул. Танковая 15; с 09.00 до 16.00: ул. Благодатная 1,1а,7а,8,9,14,16,17,22, ул. Механическая 9,11, ул. Изумрудная 17а, ул. Славянская 1-15,1а,9а,15б,19,2,6,8,18,22.
До 17.00 запланировано отключение отопления и горячей воды по следующим адресам:
ул. Калужская 4-18,10а(д/с №52),26-38,29-39,39а
пер. Калужский 1-5,7(д/с №102),2-18,20(д/с №110)
ул. Мусорского 1-3,15-21
ул. Гайдара 3-55
пер. Желябова 9(кадетский корпус),25,27
ул. Желябова 1-7,6-8(инфек. больница)25а
ул. Нарвская 1-31,6-46,39-45,6а,8а,50а,52
пер. Нарвский 1-13,6а(лицей)
ул. Ген.-лейт. Озерова 1-13,2-16,16а,17б
ул. Уральская 2-18,3-15
ул. Памяти павших в Афганистане 1-31,2
пр-кт Советский 24-38,36б,38а.
ул. Елизаветинская 9,11
ул. Ю. Маточкина 4(гимназия №40),14,16
ул. В. Фермора 1(д/с №56),3,5,6а(д/с № 56), 8,10
ул. Ген. Челнокова 38-42,48-52,49
ул. Согласия 23а.