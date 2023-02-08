В Калининградской области за сутки сбили двух подростков

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

За сутки в Калининградской области зарегистрировано два наезда на пешеходов. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

На улице Советской в Немане водитель «Хендая» при проезде перекрестка не уступила дорогу и сбила 15-летнего подростка, который переходил дорогу.

В результате ДТП несовершеннолетний пешеход получил телесные повреждения.

На улице Ялтинской в Калининграде под колеса «Ниссана» попал 16-летний пешеход, переходивший дорогу по зебре. Подросток получил травмы и был госпитализирован.