В Калининграде обманувшего пенсионерку на 100 тысяч мошенника отправили в колонию-поселение

В Калининграде осудили телефонного мошенника, который похитил деньги у пожилой женщины. Об этом сообщает пресс-служба Московского районного суда.

Летом 2022 года мужчина позвонил пенсионерке и представился сотрудником полиции. Аферист сообщил пожилой женщине, что ее внучка совершила ДТП, и предложил за 100 тысяч рублей «решить вопрос». Злоумышленник позже сам приехал за деньгами.

Суд признал его виновным в мошенничестве и приговорил к 2 годам лишения свободы в колонии-поселении. Также ему предстоит вернуть 65 тысяч рублей.