В Калининградском зоопарке откроется новая экспозиция с ящерицами

.
Фото: Александр КАТЕРУША
В Калининградском зоопарке готовятся открыть новый террариум с земноводными. В Тропическом доме скоро появится экспозиция с ящерицами. Об этом сообщает пресс-служба зоопарка.
В этой экспозиции будут расти фикусы. Как рассказали специалисты, живые растения помогают поддерживать нужный микроклимат в объемах, а ящерицы слизывают капли воды с поверхности листьев и активно используют стволы для передвижения.
Экспозиция может открыться уже в апреле-мае.
Ну а пока зоопарк объявил о сборе фикусов у населения.
«Мы будем рады одному-двум крупным фикусам высотой от 80 см и с пышной кроной и неограниченному количеству некрупных. Их используем для оформления террариумов меньших размеров», - говорят в зоопарке.
Вы можете принести цветы в любой удобный для вас день и передать через любую кассу зоопарка.