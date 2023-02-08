В Калининградском зоопарке откроется новая экспозиция с ящерицами

. Фото: Александр КАТЕРУША

В Калининградском зоопарке готовятся открыть новый террариум с земноводными. В Тропическом доме скоро появится экспозиция с ящерицами. Об этом сообщает пресс-служба зоопарка.

В этой экспозиции будут расти фикусы. Как рассказали специалисты, живые растения помогают поддерживать нужный микроклимат в объемах, а ящерицы слизывают капли воды с поверхности листьев и активно используют стволы для передвижения.

Экспозиция может открыться уже в апреле-мае.

Ну а пока зоопарк объявил о сборе фикусов у населения.

«Мы будем рады одному-двум крупным фикусам высотой от 80 см и с пышной кроной и неограниченному количеству некрупных. Их используем для оформления террариумов меньших размеров», - говорят в зоопарке.

Вы можете принести цветы в любой удобный для вас день и передать через любую кассу зоопарка.