В Чернышевском на границе введут систему электронного бронирования очереди

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

На автомобильном пункте пропуска в Чернышевском планируют ввести систему электронного бронирования очереди. Об этом сообщает региональное министерство развития инфраструктуры. Система уже прошла успешное тестирование

«В настоящее время на федеральном уровне прорабатывается законодательная база для внедрения электронного бронирования очереди на границах для автомобилей. Это позволит сократить время ожидания и повысить пропускную способность международных автомобильных пунктов пропуска», - сообщили в министерстве.

Как рассказала руководитель ведомства Евгения Кукушкина, областное правительство готово всемерно содействовать в этом.

«В трех километрах от автомобильного пункта пропуска «Чернышевское» для этих целей обустраивается специальная площадка. Ожидаем принятия федерального закона и соответствующих актов», – сообщила министр.