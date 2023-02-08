В Калининграде коммерсантов будут судить за мошенничество с возмещением НДС

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В Калининграде завершено расследование уголовного дела в отношении троих руководителей коммерческих организаций. Бизнесменов обвиняют в мошенничестве при возмещении НДС. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По версии следствия, в 2012 году обвиняемые организовали ввоз на территорию РФ 17 грузовых автомобилей и полуприцепов и сфальсифицировали документы о продаже их другим подконтрольным им организациям по заниженной цене.

Затем коммерсанты внесли в налоговую декларацию ложные сведения о суммах налога на добавленную стоимость, начисленных к уплате от реализации транспорта. Это позволило им получить от государства более 1 млн рублей в счет возмещения НДС. После этого автомобили и полуприцепы были проданы реальным покупателям по рыночной стоимости.

Уголовное дело будет направлено в Ленинградский районный суд Калининграда для рассмотрения по существу.