Коронавирус за сутки выявили в 17 городах Калининградской области

. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За сутки в Калининградской области было выявлено 182 случая коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 17 муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде – 103 человека.

В каких городах области выявили коронавирус:

Нестеровский городской округ – 1,

Багратионовский городской округ - 1,

Озерский городской округ – 3,

Балтийский городской округ – 6,

Пионерский городской округ – 7,

Гвардейский городской округ - 5,

Полесский городской округ – 1,

Гурьевский городской округ - 7,

Гусевский городской округ – 10,

Светловский городской округ – 8,

Зеленоградский городской округ – 4,

Светлогорский городской округ – 5,

Краснознаменский городской округ – 3,

Советский городской округ - 7,

Мамоновский городской округ – 4,

Черняховский городской округ – 7.