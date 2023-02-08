В Калининграде уничтожат 3,3 тонны турецких томатов из-за вируса морщинистости

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Поступившую в Калининградскую область партию томатов решили направить на уничтожение из-за выявленного опасного патогена. Об этом сообщает пресс-служба областного управления Россельхознадзора.

3,3 тонны подкарантинной продукции поступили из Турции с документами, удостоверяющими их фитосанитарную безопасность. Однако в результате досмотра на томатах был выявлен вирус коричневой морщинистости плодов томата и вирус мозаики пепино.

В целях недопущения распространения карантинных заболеваний подкарантинная продукция в направлена на уничтожение.

Вирус коричневой морщинистости плодов томата является опасным патогеном овощных культур закрытого грунта – томата и перца.