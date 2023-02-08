Настучали по голове: В Зеленоградске вороны напали на ястреба

. Фото: «Биосфера Балтики».

Настоящая битва птиц случилась в Зеленоградске. Там вороны напали на ястреба. Об этом «Комсомолке» рассказала руководитель организации «Биосфера Балтики» Юлия Садовская.

- В Зеленоградске вороны посадили ястреба и настучали ему по голове. Это типичная ситуация. У врановых птиц есть такой прием против хищников - моббинг. Они гонят сову или ястреба, орут и в некоторых случаях сажают его на землю, иногда при этом нанося травмы. Например, бьют по голове, - рассказала Юлия.

Обиженный воронами ястреб в Зеленоградске сидел на парковке, пока к нему не приехал волонтер.

- Ястреб при волонтере улетел. За ним полетели три вороны, - сообщила Юлия.

Она отметила, что в основном моббинг не опасен для здоровой взрослой птицы. Однако иногда птицам после таких нападений требуется помощь.