В Калининграде задержанный за распитие спиртного мужчина оказался закладчиком

В Калининграде полицейские выявили закладчика во время патрулирования улиц. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Сотрудники ППС остановили 23-летнего мужчину, который распивал спиртное. Горожанин заметно нервничал и оглядывался, а после вопроса о наличии запрещенных веществ и вовсе предпринял попытку к бегству, но был задержан.

В ходе досмотра при нем были обнаружены свертки с «солью». При обыске в его квартире также нашли наркотики: 34 грамма «соли», а также амфетамин, эфедрон и гашиш.

На мужчину завели уголовное дело.