В Калининграде проведут выставку Зураба Церетели

В Калининграде в 2023 году Музей Мирового океана собирается организовать выставку Зураба Церетели. Об этом директор музея Светлана Сивкова сказала на деловом завтраке «Российской газеты».

- Зураб Константинович Церетели - это великий художник. И мы думаем, что его выставка может появиться у нас в Калининграде. Настоящие профессионалы, люди, которые знают историю искусств, прекрасно понимают, что это большой шанс для нас увидеть выставку великого художника, - сказала Светлана Сивкова.

Она отметила, что предстоящая выставка «у многих вызывает какой-то безумный интерес».

- Нездоровый интерес, надо сказать. Так и хочется ответить: «Господа, он – почетный член Академии художеств Франции, Великобритании. Его работы есть в Организации Объединенных Наций, украшают очень многие музеи».

Напомним, ранее Зураб Церетели одобрил организацию в Калининграде дачи для мастеров Российской академии художеств.