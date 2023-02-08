Это спаивание населения: Светлана Сивкова высказалась против обилия алкомаркетов в Калининграде

Светлана Сивкова. Фото: Александр КАТЕРУША

Директор Музея Мирового океана высказалась против обилия магазинов по продаже алкоголя в Калининграде. Об этом она сказала во время делового завтрака в «Российской газете».

- У нас их [алкомаркетов] такое количество! Трудно вообще сосчитать. В каждом доме, в каждом подъезде. Я вообще не понимаю, что происходит. Я тут недавно услышала, что хотят дать им возможность работать с девяти часов. Якобы туристы просят. Это же кошмар! Какие туристы? Они находятся в сельской местности. Какие туристы? Им [хозяевам] надо это! - эмоционально высказалась Светлана Сивкова.

Она отметила, что не знает владельцев алкомаркетов и не хочет знать.

- Я не знаю имени владельца. Когда узнаю, может быть, я начну сомневаться, а говорить ли так резко… А пока я не знаю, я говорю, что это ужас, что это спаивание населения и этого делать нельзя, - сказала Светлана Сивкова.

Она также призвала обязать владельцев алкомаркетов принимать стеклотару и утилизировать ее.

Между тем в Калининградской области увеличат время продажи алкоголя. Власти намерены разрешить торговать спиртным с 11 до 22 часов.