Калининград вошел в топ-10 направлений для одиночных путешествий весной

Сервис бронирования отелей и квартир Tvil.ru, проанализировав заявки, определил направления для одиночных путешествий весной.

Больше всего путешественников-одиночек манит Сочи, собравший 25% от всех одиночных броней весной. Второе место занимает Санкт Петербург, а третье - Кисловодск - 15% и 5% всех весенних бронирований соответственно.

Десять самых популярных направлений для одиночных путешествий весной:

1. Сочи, Краснодарский край 1796 р. / 6 ночей.

2. Санкт-Петербург, Ленинградская область 1935 р. / 5 ночей.

3. Кисловодск, Ставропольский край 2212 р. / 9 ночей.

4. Москва, Московская область 1922 р. / 4 ночи.

5. Махачкала, Дагестан 1728 р. / 4 ночи.

6. Пятигорск, Ставропольский край 1197 р. / 9 ночей.

7. Калининград, Калининградская область 1668 р. / 5 ночей.

8. Казань, Татарстан 1450 р. / 4 ночи.

9. Красная Поляна, Краснодарский край 3481 р. / 6 ночей.

10. Самара, Самарская область 1999 р. / 2 ночи.