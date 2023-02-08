Калининград вошел в топ-10 направлений для одиночных путешествий весной

Сервис бронирования отелей и квартир Tvil.ru, проанализировав заявки, определил направления для одиночных путешествий весной.
Больше всего путешественников-одиночек манит Сочи, собравший 25% от всех одиночных броней весной. Второе место занимает Санкт Петербург, а третье - Кисловодск - 15% и 5% всех весенних бронирований соответственно.
Десять самых популярных направлений для одиночных путешествий весной:
1. Сочи, Краснодарский край 1796 р. / 6 ночей.
2. Санкт-Петербург, Ленинградская область 1935 р. / 5 ночей.
3. Кисловодск, Ставропольский край 2212 р. / 9 ночей.
4. Москва, Московская область 1922 р. / 4 ночи.
5. Махачкала, Дагестан 1728 р. / 4 ночи.
6. Пятигорск, Ставропольский край 1197 р. / 9 ночей.
7. Калининград, Калининградская область 1668 р. / 5 ночей.
8. Казань, Татарстан 1450 р. / 4 ночи.
9. Красная Поляна, Краснодарский край 3481 р. / 6 ночей.
10. Самара, Самарская область 1999 р. / 2 ночи.