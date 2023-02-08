Премьеру фильма «Нюрнберг» устроят 16 февраля в Светлогорске

. Фото: Александр КАТЕРУША

В Светлогорске в «Янтарь-холле» 16 февраля в 16.00 состоится премьерный показ фильма «Нюрнберг» режиссера Николая Лебедева. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства по культуре и туризму.

Картину о международном военном трибунале, судом над руководителями Третьего рейха, снимали в том числе и в Калининградской области.

- Мне уже доводилось снимать исторические фильмы, но «Нюрнберг» - это что-то совершенно особое, - говорит режиссер Николай Лебедев. - По жанру наш фильм – детективно-шпионский триллер. Это приключенческая история, которая, надеюсь, получится захватывающей и зрелищной.

По словам режиссера, в фильме будут погони, перестрелки, предательство и любовь.

В основу сценария легла книга Александра Звягинцева «На веки вечные».

В ролях: Сергей Кемпо, Любовь Аксенова, Сергей Безруков, Евгений Миронов, Игорь Петренко, Алексей Бардуков, Вольфганг Черни и др.

«Нюрнберг» выходит в широкий прокат 23 февраля.

О ЧЕМ ФИЛЬМ

Конец 1945 года. Город Нюрнберг становится местом проведения уникального международного военного трибунала, за ходом которого следит весь мир. Страны-победители – СССР, США, Великобритания и Франция должны решить, как поступить с нацистскими преступниками. В переполненный журналистами, военными и наблюдателями город приезжает военный переводчик, владеющий несколькими языками, - Игорь Волгин (Сергей Кемпо), который ищет пропавшего на войне брата.

Однажды на улицах города он встречает юную русскую девушку Лену (Любовь Аксенова), которая, как и главный герой, оставила на войне часть себя. Их зарождающееся чувство пройдет через множество испытаний, но любовь - это единственное, что во все времена спасало мир от расчеловечивания.