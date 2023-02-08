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НовостиОбщество8 февраля 2023 13:34

В Правдинске завели уголовные дела на родителей, которые не лечили больную дочь

Девочка не получала медицинскую помощь
Виктор Сергеев

Прокурорская проверка стала основанием для возбуждения уголовного дела в отношении 33-летней жительницы Правдинского района. Женщина не лечила малолетнюю дочь, которая нуждается в медицинском уходе. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

После проверки ведомство направило материалы в правоохранительные органы. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ст. 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

Ранее уголовное дело было возбуждено и в отношении отца ребенка. Расследование уголовных дел находится на контроле в прокуратуре.