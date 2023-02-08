В Калининграде запускают производство электрощитового оборудования

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В индустриальном парке «Храброво» запускают производство электрощитового оборудования. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Ранее инвестор получил заем в размере 40 млн рублей под 2 процента годовых.

«Новый проект «Балтэнергосервиса» может почти полностью заместить импортные поставки электрощитового оборудования для Калининградской области, а также поможет импортозамещению этой продукции в других регионах страны», – сообщила глава регионального минэкпрома Вероника Лесикова, отметив, что проекты в сфере производства различного оборудования составляют большинство среди заемщиков программы.

Финансовая поддержка также позволит компании снизить зависимость от усложнившейся в условиях санкций эксклавной логистики.

«Основное предприятие мы построили на собственные средства, а чтобы расширить линейку производства, обратились за займом. Хотим купить термопластавтомат для производства пластиковых корпусов и секционных боксов и таким образом полностью локализовать свое производство. Нам будет проще и быстрее производить продукцию здесь, не ожидая поставок этих комплектующих из «большой России», – рассказал гендиректор компании «Балтэнергосервис» Алексей Павликов.