Алкаш и бабуля: В Калининграде ищут актеров для съемок комедийной короткометражки

В Калининграде готовятся к съемкам короткометражной комедии под названием «Кинобатл». В группе «Съемки в кино Калининград» во «ВКонтакте» отмечается, что это будет некоммерческая картина.

Организаторы процесса на главные и второстепенные роли ищут актеров.

Для фильма нужны: режиссер (парень комедийной внешности 25-27 лет), оператор (парень кавказской внешности 25-27 лет), бабуля 60-70 лет (обязательно с опытом в съемках), алкаш (мужчина 45-50 лет), пафосная девушка 25-30 лет, звукорежиссер и т. д.

Отмечается, что все роли – с текстом.