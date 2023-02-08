В Калининграде присяжные признали виновным убийцу беременной женщины

В Калининградском областном суде присяжные заседатели единогласно признали виновным 44-летнего мужчину, который расправился с беременной калининградкой.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, состоящий в браке житель Ставрополья в 2009 году приехал в Калининград на заработки, познакомился с местной жительницей и стал с ней жить. Вскоре женщина сообщила о своей беременности, после чего сожитель, не желая рождения ребенка, решил убить ее.

По версии следствия, злоумышленник задушил женщину петлей из шнурков, после чего спрятал тело в канализационный колодец.

На основании вердикта присяжных судом будет постановлен приговор.