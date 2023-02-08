Издевательствами над учеником в школе Немана заинтересовалась прокуратура

Прокуратура Калининградской области начала проверку по информации в СМИ о конфликте между учениками в школе Немана.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, поводом стало видео, на котором школьники, находясь в школе, якобы издеваются над сверстником. Ролик был обнаружен в интернете 8 февраля.

Отмечается, что видеоролик сделан учащимися школы №2 города Немана.

«По результатам проверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Кроме того, прокуратурой поставлено на контроль проведение доследственной проверки по данному факту», - отметили в пресс-службе ведомства.