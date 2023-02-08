Калининградец ограбил сервисный центр на ул. Черняховского, его задержали

Инцидент случился в сервисном центре на улице Черняховского – один из посетителей торговой точки похитил телефон. Позже выяснилось, что мужчина попросил показать ему модель смартфона, когда продавец отвлекся — убежал с мобильником.

Калининградские полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в грабеже.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, им оказался ранее судимый 33-летний уроженец Славского района.

Мужчина рассказал, что похищенный телефон он сбыл в комиссионном магазине. В итоге полицейские изъяли похищенное.