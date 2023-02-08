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НовостиПолитика8 февраля 2023 17:40

В Калининградской области военные летчики приступили к учениям

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: пресс-служба Балтфлота

Экипажи самолетов морской авиации Балтийского флота отрабатывают нанесение бомбоштурмовых ударов в Калининградской области

В Калининградской области экипажи самолетов Су-24 Балтийского флота приступили к учениям. Военные летчики отработают вопросы уничтожения колонн военной техники, пунктов управления, скоплений живой силы условного противника, его военно-промышленных объектов. Об этом сообщает пресс-служба Балтфлота.

Отмечается, что летчики также отрабатывают элементы маневрирования в ходе воздушного боя, разведку и огневое поражение целей из пушечного вооружения самолетов.

Экипажам самолетов Су-24 предстоит поразить более 30 различных мишеней, произвести пуски ракет, осуществить бомбометание.

В учениях задействованы около 10 самолетов и свыше 50 военнослужащих.