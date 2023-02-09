Двор сиротского приюта возле синагоги решили замостить булыжником

В Калининграде на улице Октябрьской продолжается ремонт исторического здания сиротского приюта. Как сообщает Фонд капитального ремонта Калининградской области, во дворе дома решено уложить булыжник.

Сейчас мастера выполняют укладку камня. Между тем продолжаются и отделочные работы внутри дома.

«Особенно важным упором капремонта данного объекта стали исторический контекст и работа с архивными материалами», - говорят в фонде.

Ранее сообщалось, что подъезд здания восстанавливают по историческим фотографиям.