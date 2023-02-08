В Калининграде полиция разыскивает 12-летнюю школьницу

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В Калининграде полицией вновь разыскивается 12-летняя Ева Дору. Ранее она неоднократно уходила из дома, состоит на учете в полиции.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, девочка проживает в Полесском районе. 8 февраля около 18:10, находясь в Калининграде, она ушла от дома №159 на Советском проспекте и с тех пор о ее местонахождении ничего не известно.

Была одета: серые джинсы, черная толстовка с красной надписью спереди (с капюшоном), черная кепка, черная куртка, черные ботинки.

Если вы что-то знаете о местонахождении Евы, сообщите по телефонам: 552-098, 552-092 или 02.