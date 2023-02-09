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НовостиПроисшествия9 февраля 2023 6:18

В Калининграде сгорели автомобили «Шкода» и «Форд»

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

В Калининграде за минувшие сутки случилось два пожара, в которых пострадали автомобили. В среду, 8 февраля, в 16.08 на улице Невского в Калининграде в автомобиле «Шкода Октавия» выгорел моторный отсек.

В тот же день, по данным пресс-службы МЧС России по Калининградской области, пожар случился на улице Печатной. Там горел гараж, внутри огонь уничтожил бытовые вещи и потолок, обшитый пенопластом.

Также пострадало лакокрасочное покрытие автомобиля «Форд Мондео».

В обоих случаях обошлось без пострадавших.