Названа самая популярная вакансия в Калининграде с зарплатой 57 тысяч рублей

В Калининградской области проанализировали вакансии за последние три года. Служба исследований hh.ru рассмотрела самые популярные из них. На первом месте оказалась вакансия дизайнерам\помощника дизайнера по созданию сайта с зарплатой до 57 тыс руб. на руки. На эту вакансию откликнулись сразу 2 791 человек.

На втором месте по популярности в регионе оказалась вакансия оператора ПК на удаленной основе, на которую откликнулись 2296 соискателей.

На третьем – вакансия менеджера чатов на дому, которой заинтересовались 1964 соискателей в регионе.

Отмечается, что в лидеры выбилась удаленная занятость. Именно такие вакансии оказались наиболее популярными у соискателей в Калининграде.