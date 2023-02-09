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НовостиОбщество9 февраля 2023 6:29

Названа самая популярная вакансия в Калининграде с зарплатой 57 тысяч рублей

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

В Калининградской области проанализировали вакансии за последние три года. Служба исследований hh.ru рассмотрела самые популярные из них. На первом месте оказалась вакансия дизайнерам\помощника дизайнера по созданию сайта с зарплатой до 57 тыс руб. на руки. На эту вакансию откликнулись сразу 2 791 человек.

На втором месте по популярности в регионе оказалась вакансия оператора ПК на удаленной основе, на которую откликнулись 2296 соискателей.

На третьем – вакансия менеджера чатов на дому, которой заинтересовались 1964 соискателей в регионе.

Отмечается, что в лидеры выбилась удаленная занятость. Именно такие вакансии оказались наиболее популярными у соискателей в Калининграде.