Назначена дата апелляции по приговору калининградским врачам Белой и Сушкевич

Назначена дата апелляции по приговору калининградским врачам Элине Сушкевич и Елене Белой. 15 марта состоится заседание Первого апелляционного суда.

Напомним, 24 августа 2022 года присяжные вынесли приговор Элине Сушкевич и Елене Белой, которых обвиняли в убийстве ребенка. Присяжные сказали: «Виновны и не заслуживают снисхождения».

Суд решил, что Сушкевич и Белая проведут за решеткой по 9 и 9,5 лет соответственно.

В декабре 2020 года присяжные вынесли оправдательный вердикт. Белую и Сушкевич освободили из-под домашнего ареста, однако в мае 2021 года приговор был отменен. Дело ушло на повторное рассмотрение в Москву. В октябре того же года врачей снова взяли под стражу.