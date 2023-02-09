Калининградец лишился машины за долг по алиментам

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Фото: Служба судебных приставов
В Калининграде приставы арестовали автомобиль должника по алиментам. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФССП.
Горожанин платил деньги на содержание ребенка не регулярно и накопил долг в размере 500 тысяч рублей.
В качестве мер принудительного взыскания судебный пристав временно ограничила должнику выезд из РФ. Также сотрудник службы установила, что в собственности у него есть «Ford Mondeo». Автомобиль изъяли и поместили на спецстоянку.
Теперь у должника есть 10 дней, иначе имущество будет передано на оценку и реализовано на торгах.