Калининградец лишился машины за долг по алиментам

. Фото: Служба судебных приставов

В Калининграде приставы арестовали автомобиль должника по алиментам. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФССП.

Горожанин платил деньги на содержание ребенка не регулярно и накопил долг в размере 500 тысяч рублей.

В качестве мер принудительного взыскания судебный пристав временно ограничила должнику выезд из РФ. Также сотрудник службы установила, что в собственности у него есть «Ford Mondeo». Автомобиль изъяли и поместили на спецстоянку.

Теперь у должника есть 10 дней, иначе имущество будет передано на оценку и реализовано на торгах.