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НовостиОбщество9 февраля 2023 7:39

Калининградец лишился машины за долг по алиментам

Виктор Сергеев
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Фото: Служба судебных приставов

В Калининграде приставы арестовали автомобиль должника по алиментам. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФССП.

Горожанин платил деньги на содержание ребенка не регулярно и накопил долг в размере 500 тысяч рублей.

В качестве мер принудительного взыскания судебный пристав временно ограничила должнику выезд из РФ. Также сотрудник службы установила, что в собственности у него есть «Ford Mondeo». Автомобиль изъяли и поместили на спецстоянку.

Теперь у должника есть 10 дней, иначе имущество будет передано на оценку и реализовано на торгах.