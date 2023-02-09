В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 9 февраля нет света и воды

. Фото: Виктор Сергеев

В Калининграде в четверг, 9 февраля, в течение дня отключено электричество в домах на 24 улицах в трех СНТ. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 19 часов света не будет по адресам:

ул. 9 апреля 5-7

ул. Клиническая 23 (д/с № 135), 25 (и ВНС)

ул. Верхнеозёрная 1, 2б, 3, 3г

ул. Гоголя 2-4

ул. Л. Голикова 7

ул. Земельная 12-20

ул. Первомайская 17

ул. Тургенева 1-5, 2, 6, 8, 12-14, 17-25, 29а

пр-кт Победы 88-90, 92

ул. Красносельская 1-5, 2-12, 9-11.

пр-кт Победы 94 (и котельная), 106, 108, 114

ул. Красносельская 13-19

ул. Менделеева 2-8

ул. Марш. Борзова 92-104, 97-101, 105-107

ул. Ломоносова 1, 2, 3, 4, 9-17, 21а, 21б

пер. Ломоносова 4- 8ж, 3-7в, 10-16, 11в

СНТ «Дружба-3»

СНТ «Нескучное»

СТ «Портовик».

С 13.30 до 18.00:

пр-кт Победы 28, 42, 55

ул. Адмиральская 1-3а, 8, 13а

ул. Донская 3-15, 6

ул. Закавказская 12, 13, 14 (д/с № 7), 16а, 17

ул. Каштановая аллея 15

ул. Кутузова 34, 34б, 39, 42, 44, 43-45

ул. Энгельса 1, 3, 4, 8-10а, 17, 19

ул. Яблоневая аллея 1-9, 2-8а

Холодное водоснабжение будет отключено с 08.30 до 18.00 на ул. Клиническая 25-25а (и ВНС, ЦТП); с 10.00 до 15.00 на ул. Полк. Ефремова 6-8а, 10 (и ВНС, ЦТП), 12.