В Калининграде спасли от вырубки ель, которая стояла на месте строительства дороги

Фото: Дирекции ландшафтных парков Калининграда.

В Калининграде возле двухъярусного моста продолжается строительство новой дороги. Из зоны застройки была спасена большая ель. Об этом сообщает Дирекция ландшафтных парков Калининграда.

В месте, где пройдет новая дорога, растут ели, дубы и туи. Мелкие деревья в свой двор пересадили местные жители. Но одна ель возрастом минимум 15 лет и высотой 7 метров оказалась слишком большой, чтобы пересадить ее вручную.

Специалисты парковой дирекции с помощью техники смогли аккуратно выкопать, упаковать, перевезти в парк Макса Ашманна и посадить там дерево.

«Зимняя пересадка дает ели особенно большие шансы благополучно прижиться. Когда кончатся заморозки, подкормим и будем тщательно поливать. Надеемся, что дерево выдержит пересадку и благополучно проживет еще много-много лет», - отметили в дирекции.