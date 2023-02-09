Роспотребнадзор сообщил, в каких городах области за сутки выявили коронавирус

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За сутки в Калининградской области было выявлено 173 случая коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 16 муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде – 111 человек.

В каких городах области выявили коронавирус:

Озерский городской округ – 6,

Балтийский городской округ – 2,

Пионерский городской округ – 5,

Гвардейский городской округ - 5,

Гурьевский городской округ - 9,

Гусевский городской округ – 4,

Светловский городской округ – 7,

Зеленоградский городской округ – 7,

Краснознаменский городской округ – 2,

Славский городской округ – 1,

Советский городской округ - 2,

Мамоновский городской округ – 1,

Черняховский городской округ – 9,

Неманский городской округ – 1,

Янтарный городской округ – 1.