Роспотребнадзор сообщил, в каких городах области за сутки выявили коронавирус

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Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
За сутки в Калининградской области было выявлено 173 случая коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 16 муниципалитетах.
Больше всего заболевших в Калининграде – 111 человек.
В каких городах области выявили коронавирус:
Озерский городской округ – 6,
Балтийский городской округ – 2,
Пионерский городской округ – 5,
Гвардейский городской округ - 5,
Гурьевский городской округ - 9,
Гусевский городской округ – 4,
Светловский городской округ – 7,
Зеленоградский городской округ – 7,
Краснознаменский городской округ – 2,
Славский городской округ – 1,
Советский городской округ - 2,
Мамоновский городской округ – 1,
Черняховский городской округ – 9,
Неманский городской округ – 1,
Янтарный городской округ – 1.