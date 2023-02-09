В Гусеве работник магазина украл бытовой техники на 300 тысяч рублей

В Гусеве бывшего работника магазина подозревают в хищении бытовой техники. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В 2022 году сотрудник сетевого магазина присвоил товары различных наименований на сумму свыше 296 тысяч рублей. Пропажа бытовой техники вскрылась после ревизии. К тому времени 21-летний горожанин уже успел уволиться.

Злоумышленник сознался в содеянном и пояснил, что похищенное он продавал знакомым, а вырученные средства тратил на собственные нужды. На него завели уголовное дело, сейчас полицейские устанавливают покупателей.