В Гусеве прошел полуфинал всероссийских соревнований по шорт-треку

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

На ледовой арене гусевского ФОКа прошла межрегиональная стадия ежегодного всероссийского турнира среди конькобежцев не старше 15 лет. Как сообщает пресс-служба регионального минспорта, свыше 180 представителей восьми регионов РФ и Белоруссии боролись за медали этапа и рейтинговые очки в двух возрастных категориях для попадания на весенний суперфинал сезона-2022/23 в Мордовию.

Сборная Калининградской области выступит в Саранске составом из пяти человек. Самым успешным представителем принимающей стороны стал Амир Ахметов, завоевавший бронзовую медаль в многоборье по итогам забегов на 500, 777 и 1000 метров среди юношей 14-15 лет. Воспитанник Владимира Челядинского и Игоря Попкова выиграл полукилометровые старты, стал третьим на 777 метрах и финишировал шестым на километре.

На финальную стадию всероссийских соревнований «Сочинский Олимп» помимо завоевавшего медаль в Гусеве Амира Ахметова квалифицировались и другие воспитанники региональной спортивной школы по зимним видам спорта. Это Дарья Рудик, Анастасия Шпилёва, София Каростоянова и Таисия Жеребьева.

Напомним, что шорт-трек развивается в Калининградской области десять лет. Профильные отделения функционируют на ледовых аренах городской и областной зимних спортшкол в Калининграде, а также в Гусеве.