В Зеленоградске вандалы вырвали более 100 растений, которые укрепляют дюну

. Фото: Газета "Волна"

На западном пляже в Зеленоградске вандалы вырвали с корнем более 100 растений, которые укрепляют дюну. Об этом пишет районная газета «Волна».

«Пострадали саженцы ивы, шиповника, облепихи, а ведь многие растения хорошо прижились после посадки, осенью начали укореняться. До этого были инциденты, но не в таких масштабах. Бывало, сотрудники учреждения находили по 10, максимум 17 выдернутых саженцев, скорее всего, из-за того, что собаки рыли песок», – рассказала изданию директор учреждения «Озеленитель» Кристина Аношкина. - В этот раз мы просто шокированы увиденным: кто-то целенаправленно расчищал территорию, на месте посадок остались импровизированный столик для пикника и кострище.

Песколюбивые растения озеленители высадили минувшей осенью в рамках работ по укреплению дюны в западной части побережья на отрезке протяжённостью около двух километров от железнодорожного остановочного пункта «Малиновка» и западнее.