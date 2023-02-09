Бастрыкин заинтересовался издевательством над учеником в школе Немана

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил выяснить все обстоятельства происшествия в одной из школ Калининградской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее в СМИ появилась информация, что в Немане в школе ученики издевались над сверстником и снимали свои действия на видео. В частности, ребенка толкали и душили.

Сейчас региональное управление СК проводит по данному инциденту проверку.

«Глава ведомства поручил выяснить причины и условия, способствовавшие сложившейся ситуации, изучив действия (бездействие) должностных лиц, ответственных за безопасность жизни и здоровья обучающихся», - добавили в пресс-службе СК.