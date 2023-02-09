В Калининграде собирают подарки к 23 февраля для участников СВО

. Фото: мэрия Калининграда

В Калининграде стартовала патриотическая акция «Посылка солдату» - сбор подарков к 23 февраля для участников специальной военной операции. Об этом пишет пресс-служба городской администрации.

Для участников СВО будут собраны и направлены посылки с полезными вещами и продуктами.

Принимаются продукты (сроком годности не менее 6 месяцев): кондитерские изделия длительного хранения (печенье, сушки, пряники, вафли, конфеты), энергетические и шоколадные батончики, гематоген, продукты быстрого приготовления (пакетированные каши, макаронные изделия), тушенка из говядины и свинины, рыбные консервы, пакетированные чай и кофе, сгущенное молоко в мягкой упаковке, порошковая лимонная кислота, вода в бутылках по 0,5 л.

Кроме этого, принимаются товары личного использования: зубная паста в средних или малых тюбиках, зубные щетки, ополаскиватели для рта, одноразовые станки и средства для бритья, шампуни и гели для душа, жидкое мыло.

Благотворительная помощь принимается в городском штабе #МЫВМЕСТЕ с 8 по 22 февраля 2023 года с 12.00 до 19.00 по адресу: Московский пр-т, 76, центр «Доброволец».

(Выходной – воскресенье, 20 февраля прием посылок будет осуществляться по адресу: ул. Иванникова, 1а, 3-й этаж).

Контактные телефоны: 8 (906) 213-59-94, 8 (906) 213-61-49.