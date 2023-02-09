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НовостиОбщество9 февраля 2023 13:04

Бежавшего от мобилизации калининградца задержали на польской границе

Мужчину приговорили к принудительным работам
Виктор Сергеев

В Калининградской области осужден местный житель, который пытался пересечь госграницу, чтобы уклониться от мобилизации. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

В октябре 2023 года 35-летний житель Приморска получил повестку и должен был на следующий день явиться в военкомат. Мужчина решил бежать из страны и вечером 27 октября прибыл на Балтийскую косу, дошел до границы и попытался проникнуть на территорию Польши. Задержал его пограничный наряд.

Суд приговорил мужчину к 6 месяцам исправительных работ с ежемесячным удержанием в доход государства 10 процентов из заработка.