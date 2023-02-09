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НовостиОбщество9 февраля 2023 13:40

Калининградец угнал «Ладу» и попал в ДТП на улице Горького

Мужчина похитил машину у собутыльника
Виктор Сергеев

Житель Калининграда стал фигурантом двух уголовных дел по статьям «Угон» и «Кража». Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Вечером 22 января сотрудники ГИБДД приехали на место ДТП на улице Горького. Там водитель «Лады» выехал на встречку и врезался в «Хендай».

За рулем отечественной легковушки находился пьяный 40-летний мужчина. В ходе проверки было установлено, что автомобиль он угнал с территории СНТ «Победа».

Как оказалось, ранее неоднократно судимый горожанин выпивал с владельцем машины, который позже заснул. Воспользовавшись этим, злоумышленник похитил мобильник, золотую печатку, серебряный браслет, водительские права и банковские карты, а также забрал ключи от машины и уехал.

Сейчас угонщик и вор арестован, расследование уголовных дел продолжается.