Каток на «Балтике» сделают бесплатным на 4 часа

. Фото: Александр Подгорчук

В субботу, 11 февраля, в Калининграде пройдет традиционный праздник «День зимних видов спорта», посвященный Олимпийским играм в Сочи-2014. Мероприятие состоится на стадионе «Балтика». Как сообщает пресс-служба мэрии, программа откроется в 10.30 разминкой.

В 11.00 состоится торжественное открытие праздника, которое будет включать показательные выступления спортивных сборных команд по керлингу и шорт-треку, а также выполнение нормативов комплекса ГТО и зимние «Веселые старты».

С 12.00 до 16.00 пройдет массовое бесплатное катание на коньках для всех желающих.