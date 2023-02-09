В Калининградской области ужесточат требования к продаже алкоголя

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Об ужесточении требований губернатор заявил на заседании правительства области, которое состоялось в четверг, 9 февраля. Власти решили отложить принятие законопроекта об увеличении времени продажи алкоголя с 21.00 до 22.00. Вместо этого сферу наоборот ждет внедрение более жестких правил.

Так, время работы калининградских пивных и рюмочных хотят ограничить и уровнять с другими торговыми точками.

- Все должны быть в одинаковых условиях, - объяснил позицию Антон Алиханов. - Есть рюмочные, маскирующиеся под общепит, и «пивняки», которые садятся они на трафик наших розничных [торговых] сетей и на этом трафике паразитируют.

Сами точки продажи спиртного власти хотят отодвинуть еще дальше от образовательных учреждений. Сейчас минимальная дистанция от школ и детских садов составляет 65 метров.

- Думаю, вполне нормальным будет увеличить это расстояние до 100, а то и 200 метров, - заявил губернатор.