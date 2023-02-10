Массажист «Балтики» заменил судью в матче с армянским «Пюником»

В четверг, 9 февраля, калининградская «Балтика» провела в турецком «Белеке» очередной товарищеский матч. Соперником на этот раз стал «Пюник» - действующий чемпион Армении и самый титулованный клуб страны.

Игра завершилась победой «Балтики» со счетом 2:0 – забили Тишкин и Борисенко. При этом мачт запомнился и необычным инцидентов. Как сообщает Телеграм-канал «балтийцев», во время встречи получил главный судья, которого на поле заменил лайнсмен. А место бокового арбитра занял массажист «Балтики» Игорь Раков. Помогло то, что в прошлом Раков тоже был профессиональным футбольным судьей.