В Калининграде уголовники избили и ограбили прохожего

В Калининграде полицейские задержали подозреваемых в грабеже. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Ночью около дома №94 на Московском проспекте на 35-летнего калининградца напали двое неизвестных. Избив мужчину, они отобрали мобильный телефон и скрылись.

Заявление в полицию потерпевший написал только спустя три дня, что не помешало сотрудникам уголовного розыска в кратчайшие сроки установить личности злоумышленников. Ими оказались многократно судимые 36-летние уголовники.

Подозреваемые пояснили, что похищенный мобильник они продали, а деньги потратили на собственные нужды. В настоящее время мужчины находятся под стражей. Им грозит до 7 лет за грабеж.