Форт на Балтийской косе решили приватизировать

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

Форт «Западный» на Балтийской косе выставят на приватизацию. Объект включен в прогнозный план на 2023-2025 годы, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Фортификационное сооружение сильно разрушено, но обладает большим потенциалом как туристический объект, считают региональные власти. При этом земельный участок площадью 5,6 гектара, на котором находится форт, новый собственник сможет оформить только в аренду.

Будущему собственнику также придется выполнять охранные обязательства по содержанию построенного в XIX веке объекта культурного наследия.

Еще шесть принадлежащих региону объектов культурного наследия планируется передать в качестве имущественного взноса в капитал Корпорации развития Калининградской области. Это памятники, расположенные в Калининграде и Приморске. Среди них вилла Порр, принадлежащая региону часть казармы «Кронпринц», комплекс из 17 объектов форта № 10 «Канитц», старинные здания и постройки на Литовском валу, 66 и 21, а также здание комендатуры Кёнигсберга на улице Клинической, 65-67.