В Нестеровском районе задержали «черного лесоруба», спилившего 71 дерево

Полицейские задержали в Нестеровском районе «черного лесоруба», который незаконно спилил 71 дерево. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Ранее в полицию поступило сообщение о том, что неизвестные срубили деревья неподалеку от поселка Краснолесье. Сотрудники уголовного розыска устроили засаду, которая в итоге и позволила им задержать с поличным мужчину, незаконно добывающего древесину. Ущерб составил 230 тысяч рублей.

Браконьером оказался ранее судимый 48-летний житель одного из поселков Гусевского района. У него изъяли орудия преступления – бензопилу и автомобиль ГAЗ, а также более 4 кубометров дpeвecины.

Выяснилось, что «лесоруб» продавал дрова, а вырученные деньги тратил на собственные нужды. На него завели уголовное дело по статье «Кража».