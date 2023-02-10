Жителя Советска задержали за торговлю марихуаной

В Советске задержали местного жителя за сбыт марихуаны. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В рамках проверочной закупки 32-летний мужчина продал марихуану и около 7 граммов конопли.

Полицейские установили, что наркотики злоумышленник хранит в сарае возле жилых домов. Именно там его и задержали оперативники при силовой поддержке отряда специального назначения «Гром».

В хозпостройке правоохранители обнаружили 218 граммов каннабиса, спрятанных в трехлитровой банке.

Задержанный признался, что самостоятельно выращивал наркосодержащее растение в поле на бесхозном участке земли, затем собирал урожай и готовил к сбыту. На него завели уголовное дело.