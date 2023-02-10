В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 10 февраля нет света и воды

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Фото: Виктор Сергеев
В Калининграде в пятницу, 10 февраля, в течение дня отключено электричество в домах на 26 улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
До 18 часов света не будет по адресам:
ул. Гайдара 125-133
ул. Зеленая 81-91, 82а
ул. Балтийская 26-38
ул. Озерная 31, 35-41, 35а-в, 87-91
ул. Озерная 23, 23а, 24-32, 25, 32а,б, 33-39, 35а, 36-40
пер. Грибоедова 2-6, 4б, 6а, 8-12, 9-19, 16, 18
ул. Ленинградская 36
ул. Лермонтова 16а,б, 18а, 19а, 20, 21а, 22, 22а, 23, 23а
ул. Некрасова 13
ул. Герцена 6, 20б-г, 28-32, 31-35, 34а, 44, 46
ул. Шевченко 28а
ул. Ген. Раевского 1, 3, 9а, 10, 10а-г, 11, 15-29, 33-41
ул. К. Цеткин 1, 3/1-3/3, 5, 42-70, 45-51, 59-81,72-90
ул. Павлова 8
ул. Колхозная 28-32
ул. Озерная 29, 31
ул. Некрасова 2, 8-26, 9, 11, 17-23, 17а, 18а
ул. Озерная 27-31, 30, 34
ул. Л. Толстого 3а, 5, 5а,б, 6, 12, 14
ул. Ленинградская 23, 25, 26-34, 31-53, 48-54
ул. Лескова 3-17, 12-44, 24а-в, 36а
ул. Грибоедова 1, 2, 3, 10-14, 11, 13а, 25
пер. Грибоедова 4, 6, 7
ул. Тельмана 44, 46, 46а, 70
ул. Чкалова 5а, 7а, 21
ул. Спортивная 1а-в, 2-6, 7, 12-24
ул. Лейт. Катина 8а,б, 10
пр-кт Мира 132а,б
С 08.30 до 11.30:
ул. Старокаменная 13 (д/с №24)
ул. Орудийная 94, 96-108, 104а
ул.Кутузовская 1-3, 1а,б, 2-10
Холодное водоснабжение будет отключено с 08.30 до 18.00 на ул. Гайдара 111-145, 158-160, ул. Зеленая 81-85; с 10.00 до 15.00 - на ул. Гайдара 13, 13а, 14.