В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 10 февраля нет света и воды

. Фото: Виктор Сергеев

В Калининграде в пятницу, 10 февраля, в течение дня отключено электричество в домах на 26 улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18 часов света не будет по адресам:

ул. Гайдара 125-133

ул. Зеленая 81-91, 82а

ул. Балтийская 26-38

ул. Озерная 31, 35-41, 35а-в, 87-91

ул. Озерная 23, 23а, 24-32, 25, 32а,б, 33-39, 35а, 36-40

пер. Грибоедова 2-6, 4б, 6а, 8-12, 9-19, 16, 18

ул. Ленинградская 36

ул. Лермонтова 16а,б, 18а, 19а, 20, 21а, 22, 22а, 23, 23а

ул. Некрасова 13

ул. Герцена 6, 20б-г, 28-32, 31-35, 34а, 44, 46

ул. Шевченко 28а

ул. Ген. Раевского 1, 3, 9а, 10, 10а-г, 11, 15-29, 33-41

ул. К. Цеткин 1, 3/1-3/3, 5, 42-70, 45-51, 59-81,72-90

ул. Павлова 8

ул. Колхозная 28-32

ул. Озерная 29, 31

ул. Некрасова 2, 8-26, 9, 11, 17-23, 17а, 18а

ул. Озерная 27-31, 30, 34

ул. Л. Толстого 3а, 5, 5а,б, 6, 12, 14

ул. Ленинградская 23, 25, 26-34, 31-53, 48-54

ул. Лескова 3-17, 12-44, 24а-в, 36а

ул. Грибоедова 1, 2, 3, 10-14, 11, 13а, 25

пер. Грибоедова 4, 6, 7

ул. Тельмана 44, 46, 46а, 70

ул. Чкалова 5а, 7а, 21

ул. Спортивная 1а-в, 2-6, 7, 12-24

ул. Лейт. Катина 8а,б, 10

пр-кт Мира 132а,б

С 08.30 до 11.30:

ул. Старокаменная 13 (д/с №24)

ул. Орудийная 94, 96-108, 104а

ул.Кутузовская 1-3, 1а,б, 2-10

Холодное водоснабжение будет отключено с 08.30 до 18.00 на ул. Гайдара 111-145, 158-160, ул. Зеленая 81-85; с 10.00 до 15.00 - на ул. Гайдара 13, 13а, 14.