Житель Краснознаменска получил 12 лет за убийство 16-летнего подростка

В Краснознаменске вынесли приговор местному жителю, обвиняемому в убийстве 16-летнего подростка. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Инцидент произошел в поселке Добровольске. Пьяный 36-летний мужчина поругался со своим 16-летним родственником, схватил нож и нанес ему не менее 29 ударов. От полученных ранений несовершеннолетний скончался на месте.

Подсудимый вину в совершении преступления не признал и отрицал причастность к совершению убийства.

Суд приговорил его к 12 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, в пользу матери погибшего взыскана компенсация морального вреда в сумме 1 млн рублей.