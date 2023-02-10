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НовостиОбщество10 февраля 2023 8:51

Калининградец приговорен к 5,5 года за пьяное ДТП с погибшим

Отбывать наказание мужчина будет в колонии общего режима
Виктор Сергеев

В Гурьевске вынесли приговор по факту смертельного ДТП. Об этом сообщает пресс-служба районного суда.

2 августа 2019 года пьяный водитель «Рено» на автодороге Калининград - Зеленоградск при разъезде с движущимся по встречной полосе «Хендаем» допустил столкновение с ним.

В результате ДТП один из пассажиров автомобиля «Хендай» скончался на месте, второму пассажиру были причинены тяжелые травмы.

В судебном заседании обвиняемый вину не признал, считая виновником аварии водителя, выехавшего на его полосу движения, где и произошло столкновение.

Суд приговорил его к 5,5 года лишения свободы в колонии общего режима.