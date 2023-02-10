Областные власти купят 100 квартир для детей-сирот в 2023 году

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В 2023 году в бюджете предусмотрено около 412 млн рублей на покупку жилья для детей-сирот, что, по предварительной оценке, позволит приобрести порядка 100 квартир. Об этом сообщил министр строительства и ЖКХ Сергей Черномаз.

По его словам, по итогам 2022 года план по закупке жилых помещений для детей-сирот был перевыполнен благодаря дополнительному финансированию из регионального и федерального бюджетов. Вместо запланированных 63 приобретено 76 новых квартир с отделкой в Калининграде и Гурьевском районе. Всего на покупку жилья было направлено 243,5 млн рублей.

В министерстве социальной политики в свою очередь дополнили, что с апреля 2021 года действует дополнительная мера соцподдержки для детей-сирот. Они могут получить жилищный сертификат на сумму 2 517 933 рубля. В 2022 году 155 человек приобрели квартиры на средства этой выплаты.